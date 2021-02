Bald Vorbereitung der städtebaulichen Neuordnung

Foto: sv

Auf dem Hardt hat die Stadt Gmünd mit dem Wettbewerbsverfahren Europan bereits gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Entwicklungsbereich „Westliches Stadttor“ soll an diese Erfahrungen angeknüpft werden. In der gestrigen digitalen Sitzung des Bau– und Umweltausschusses stimmten die Räte der Vorbereitung der städtebaulichen Neuordnung in diesem Bereich zu.

Donnerstag, 25. Februar 2021

Nicole Beuther

Diese vorbereitenden Untersuchungen, die im Sommer stattfinden werden, gelten als Grundlage zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm. Bereits im Herbst soll die entsprechende Antragsstellung erfolgen.





Was sich Bürgermeister Julius Mihm von dem Wettbewerbsverfahren erhofft und welche Hoffnungen, aber auch Bedenken die Gemeinderäte äußerten, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



