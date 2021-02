Corona Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis

Foto: Screenshot

Die Inzidenz steht für die Anzahl neuer Fälle je 100 . 000 Einwohnende in 7 Tagen. Der Reproduktionswert R steht für die Anzahl der Personen, die eine infizierte Person durchschnittlich mit COVID-​ 19 infiziert. Bei R< 1 sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Aktive Fälle steht für die Zahl der Menschen, die gleichzeitig mit SARS-​CoV-​ 2 infiziert sind. Für detaillierte Zahlen, Angaben zur Inzidenz und der Situation in den Kliniken bitte weiterlesen.

Donnerstag, 25. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

1 Minute 25 Sekunden Lesedauer



Ihre Erstimpfung haben 6024 Menschen im Ostalbkreis erhalten und 2612 die Zweitimpfung. Seit Beginn der Pandemie gab es im Ostalbkreis 9261 Infizierte, 256 Covid-​ 19 -​Patienten sind verstorben. Die aktuelle Situation in den Kliniken im Ostalbkreis: 61 von 73 Intensivbetten sind belegt, zwei Covid-​ 19 -​Patient befinden sich laut Divi-​Intensivregister in intensivmedizinischer Behandlung, keiner wird beatmet.

Im Rems-​Murr-​Kreis gibt es aktuellFälle und die-​Tage-​Inzidenz beträgt. Die meisten Fälle gibt es in Schorndorf (), Fellbach () und Backnang (). In Alfdorf gibt es aktuellCorona-​Fälle, in Welzheim. Im Rems-​Murr-​Kreis wurden insgesamt von Land und KreisMenschen geimpft. Seit Beginn der Pandemie gab es im Rems-​Murr-​KreisInfizierte,Covid-​-​Patienten sind verstorben. Die Situation in den Kliniken:vonIntensivbetten sind belegt,Covid-​-​Fälle befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden zwei beatmet.