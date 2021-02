WM-​Einzelspringen: Rupprecht in den Top 15 , Vogt auf Platz 30

Mit dem Einzelspringen von der Normalschanze ist für die Skispringerinnen am Donnerstag die Nordische Ski-​Weltmeisterschaft in Oberstdorf gestartet. Anna Rupprecht und Carina Vogt (beide vom Ski-​Club Degenfeld) sind zum Auftakt der Heim-​WM auf die Plätze 14 und 30 gesprungen.

Donnerstag, 25. Februar 2021

Alex Vogt

Die anderen beiden deutschen Starterinnen, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth, erreichten die Plätze zehn und 21 . WM-​Gold ging an Ema Klinec aus Slowenien vor Maren Lundby aus Norwegen und der Japanerin Sara Takanashi.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26 . Februar.



Wie schon bei der Qualifikation landete Rupprecht am Ende deutlich vor Vogt. Die-​jährige Gmünderin sprang aufundMeter und kam nach Platz elf im ersten Durchgang am Ende als zweitbeste Deutsche auf den. Rang.Carina Vogt hätte mit ihrenMetern im ersten Durchgang um ein Haar das Finale der bestenverpasst, profitierte aber von der Disqualifikation der österreichischen Konkurrentin Sophie Sorschag. So zog sie auf Positionliegend doch noch ins Finale ein, ließ einen Sprung auf lediglichMeter folgen und beendete das WM-​Einzelspringen von der Normalschanze auf Platz

