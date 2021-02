Probleme beim Versand der Maskengutscheine

Foto: ibb

Die Bundesregierung verschickt über Krankenkassen Gutscheine für FFP 2 -​Masken. Das System scheint mancherorts zu haken. Nicht alle Gutscheine kommen an.

Freitag, 26. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

41 Sekunden Lesedauer



25

2

60

15

15

2

2021

28

2021

16

15

2021





Was Berechtigten empfohlen wird, die keine Gutscheine erhalten haben, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Ein-​jähriger Lorcher war letztens überrascht, als er einen schlichten weißen Umschlag aus dem Briefkasten zog. Im Briefkopf: die Bundesregierung. Der Inhalt: Gutscheine für FFP-​Masken bei der Apotheke seiner Wahl. Menschen abJahren oder Menschen mit definierten Risiko-​Vorerkrankungen haben seit dem. Dezember einen gesetzlichen Anspruch auf insgesamt bis zuMasken mit dem Schutzfaktor FFP(oder vergleichbar). Ihr Wohnort oder gewöhnlicher Aufenthalt muss in Deutschland liegen. Berechtigte erhalten seit Anfang Januarzwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken, die in zwei aufeinander folgenden Zeiträumen eingelöst werden können Einmal nach Erhalt der Coupons im Januar bis. Februarund einmal vom. Februar bis. April. Die Eigenbeteiligung pro Coupon beziehungsweise für sechs Masken beträgt zwei Euro und ist direkt in der Apotheke zu leisten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



130 Aufrufe

166 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb