Weitere Verlängerungen beim TSGV Waldstetten

Foto: RZ

Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten bastelt weiter an seiner Mannschaft für die neue Saison. Markus Diezi und Edgar Fischer, Sportlicher Leiter und Teammanager der Waldstetter, können weitere drei Verlängerungen bekanntgeben. Lukas Hartmann und Simon Fröhlich bleiben ein weiteres Jahr beim TSGV, Eigengewächs Max Helmli hat gar für zwei Jahre zugesagt.

Freitag, 26. Februar 2021

Alex Vogt

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



2019

100

100

30

Von der SG Bettringen wechselte Lukas Hartmann im Sommerzu den Löwen und wusste direkt zu überzeugen. Eine hartnäckige Schambeinverletzung bremste ihn dann aber in der vergangenen Saison viele Wochen aus. Einer Verlängerung mit dem Mittelfeldspieler stand dieser Umstand natürlich dennoch nicht im Wege. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der uns mit seiner Spielintelligenz und Erfahrung weiterhilft. Er hatte im vergangenen Jahr mit einigen Verletzungen zu kämpfen, danach aber arbeitete er an seiner Genesung. Wir sind überzeugt davon, dass er zukünftig noch wichtiger für uns sein wird“, sagt Diezi zu dieser Verlängerung.Und auch das Eigengewächs zwischen den Pfosten, Max Helmli, wird den Waldstettern erhalten bleiben. „Zusammen mit Marc Scherrenbacher bildet er eines der besten Torhüter-​Gespanne der Landesliga. Dazu identifiziert sich Max zuProzent mit dem Verein und arbeitet sehr hart mit unserem Torwart-​Trainer Rolf Huttenlauch zusammen. Dadurch hat er noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind froh, dass wir die Vereinbarung mit ihm gleich über zwei Jahre getroffen haben“, freut sich Fischer.Im Sommer kehrte Simon Fröhlich zu seinem Heimatverein zurück und hat sich in nur kurzer Zeit als Abwehrchef etabliert. „Er hat unsere Erwartungen bislang zuProzent erfüllt, ist ein absoluter Führungsspieler. Er hilft mit seiner Erfahrung und seinem Auftreten vor allem auch unseren jüngeren Spielern weiter“, sagt Diezi über den-​Jährigen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



74 Aufrufe

272 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb