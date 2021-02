Ab Samstag testet das DRK wieder

Samstags und mittwochs soll auf dem Schießtalplatz getestet werden. Das DRK Schwäbisch Gmünd organisiert eine von vier Teststationen im Ostalbkreis. Die Einzelheiten werden bei einer Begehung am Dienstag geklärt.

Wenn das DRK ab kommenden Samstag auf dem Schießtalplatz wieder Corona-​Schnelltests anbietet, wird das ähnlich ablaufen wie an Weihnachten. So kündigt DRK-​Kreisgeschäftsführer Steffen Alt die Aktion an. „Wir machen das in ähnlicher Form.“ Auch wenn Einzelheiten erst noch besprochen werden müssen — weitere Infos sollen nach einer Begehung mit dem Ordnungsamt und der Stadt veröffentlicht werden. Beispielsweise ob Interessierte sich anmelden müssen.Fest steht, dass dieses Mal nur auf dem Schießtalplatz und nicht in der Weißensteiner Straße getestet wird. Für Fußgänger und Autofahrer soll es zwei unterschiedliche Schlangen geben, die Tests sind kostenlos. Primär sind die Tests für Schüler und deren Eltern gedacht. Allerdings ist das schwer zu überprüfen. „Wir gehen da nicht von einer Flut aus“, sagt Alt. Die Termine sollen jeweils samstags vonbisUhr und mittwochs vonbisUhr stattfinden — der erste Termin ist am Samstag,. März.

