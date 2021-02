Gegenwind für Querdenkerdemo in Heubach

„Ich bin stolz auf die Stadt, dass sich in so kurzer Zeit so viele zusammengeschlossen haben, um ein Zeichen zu setzen“, sagt der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting angesichts einer Protestaktion gegen den von Querdenken 7171 angekündigten „Disco-​Demozug“ durch Heubach.

Während auf dem Heubacher Marktplatz am Sonntagnachmittag schon Plakat um Plakat aufgehängt wurde, während zahlreiche Unterstützer*’innen ihre Statements gegen die Querdenkerdemo abgaben, sammelten sich die querdenkenden Demonstranten in der Stellung zu einer kurzen Kundgebung, bevor sie sich auf den Weg durch Heubach machten, um die Heubacher Bevölkerung über Corona, über Impfen, über die Sinnlosigkeit des Maskentragens und die Gefährlichkeit der Corona-​Maßnahmen aufzuklären.







Welche Statements von Heubacher*innen und anderen Unterstüzern der Protestaktion gegen die Ansichten der Querdenker abgegeben wurden, und was die Sprecherin der Querdenker ihren Anhängern sagte, steht am 1 . März in der Rems-​Zeitung.



