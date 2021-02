Polizei legt eine erfreuliche Jahresbilanz vor

„Unsere Bürgerinnen und Bürger leben in einem der sichersten Bereiche des Landes! Weniger schwere Unfälle und weniger Straftaten in allen drei Landkreisen und Rückgänge der Fallzahlen in fast allen Bereichen des Polizeipräsidiums Aalen. Dazu eine erhöhte Aufklärungsquote — das ist genau die Entwicklung, die wir uns alle wünschen“, so Polizeipräsident Reiner Möller zur Statistik.

Sonntag, 28. Februar 2021

Gerold Bauer

„Das Jahr 2020 war in nahezu allen Lebensbereichen durch die Corona-​Pandemie geprägt. Das hat sich freilich auch auf die Kriminalitäts– und Unfallzahlen ausgewirkt. Weniger Diebstähle dafür mehr Straftaten im Netz und der digitalen Welt sind Beispiele die zeigen, dass sich die Kriminalität verlagert hat; die Herausforderungen aber bleiben. Diesen aktuellen Entwicklungen werden wir weiterhin entschlossen entgegentreten und in unseren Anstrengungen nicht nachlassen“, ergänzt der Polizeipräsident.









