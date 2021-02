Dauerdemo Marktplatz: Stadt untersagt Querdenkern Gebrauch der Gmünder Fahne

Mit zwei Vorfällen hat sich die Querdenker-​Bewegung bei ihrer allabendlichen Dauerdemo auf dem Gmünder Marktplatz den Ärger von Stadtverwaltung und Mitbürgern eingehandelt.

Mittwoch, 03. Februar 2021

Heino Schütte

Jeden Abend treffen sich im Herzen der Stauferstadt durchschnittlich etwaAktivisten, um gegen die Corona-​Bestimmungen zu demonstrieren. Auch am Dienstagabend sprachen die Protestredner wieder davon, dass es sich bei Corona nur um einen „großen Betrug“ handle und auch immer mehr Chefärzte bestätigen würden, dass in den Kliniken mit „Normalbelegung“ gearbeitet werde. Jetzt gibt es Ärger: Die Stadtverwaltung hat jetzt den Gebrauch von Stadtfahnen mit dem geschützten Einhorn-​Wappen bei diesen Demos verboten. Die Veranstalter haben sofort eingelenkt und sprechen von einem Versehen: Ein Teilnehmer habe am Montag eine Stadtfahne mitgebracht und nahe des Rednerpodiums aufgehängt. Für Empörung nicht nur in der Gmünder Guggenmusikszene sorgt auch ein demonstratives Fasnetstreiben mit Tanz– und Musikeinlagen im Rahmen einer der Marktplatz-​Mahnwachen. Auch Guggen der Freiwilligen Guggenmusik aus Wetzgau sollen daran beteiligt gewesen sein, wo der Stadtteil gerade um die vielen Todesopfer trauert, die ein furchtbarer Corona-​Ausbruch im örtlichen Seniorenzentrum gefordet hat. Die Guggenmusik Überdruck, eine Gründung der örtlichen Feuerwehr, hat zwischenzeitlich mit aller Entschiedenheit betont, dass sie mit den Corona-​Leugnern nichts zu tun habe. An der närrischen Demo sei lediglich ein früheres Mitglied beteiligt gewesen, der auf seiner privaten Pauke leider immer noch das „Ü“ für Überdruck aufgedruckt habe . Auch der Verfassungsschutz beobachtet nun das Demo-​Geschehen in Schwäbisch Gmünd. Mehr zu den Vorgängen am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

