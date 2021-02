Drei Autos kollidieren auf der B 29

Weil ein 23 -​Jähriger unachtsam war, kollidierte er mit zwei anderen Autos auf der B 29 .

Mittwoch, 03. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Auf der Bkam es am Dienstag gegenUhr zu einem Auffahrunfall. Ein in Richtung Essingen fahrender-​Jähriger war aus Unachtsamkeit auf das Auto eines-​Jährigen aufgefahren, der an einer Ampel auf Höhe des Baumarktes anhalten musste. Dessen Fahrzeug wurde durch den Aufprall noch auf ein weiteres Auto aufgeschoben.Euro sind die Schadensbilanz.

