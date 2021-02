Tödlicher Unfall: Vermutlich ein illegales Autorennen

Symbol-​Foto: gbr

Die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall, bei dem am Sonntag ein 58 -​Jähriger tödliche Verletzungen erlitten hatte, könnte ein illegales Autorennen gewesen sein. Zwei Autofahrern wird dies vorgeworfen — und sie mussten bereits ihre Führerscheine abgeben.

Mittwoch, 03. Februar 2021

Gerold Bauer

Den beiden jungen Fahrern wird nun die Beteiligung an einem illegalen Autorennen vorgeworfen. Aus diesem Grund wurden von den Beiden bereits die Führerscheine vorläufig sichergestellt.







Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen/​Jagst und der Verkehrspolizeiinspektion des PP Aalen dauern an.

: Wie bereits am vergangenen Sonntagmorgen berichtet, ereignete sich auf der Bzwischen Bopfingen und Trochtelfingen am Samstagabend um kurz vorUhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein-​jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Unmittelbar vor dem folgenschweren Unfall fielen der spätere Unfallverursacher und ein bis dato unbekanntes weißes Fahrzeug durch gefährliche Überholmanöver und deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf.Durch die Polizei konnte nun der Fahrer des gesuchten weißen PKW ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen-​jährigen jungen Mann, welcher mit einem Ford Fiesta unmittelbar hinter dem Verursacherfahrzeug fuhr und ebenfalls durch gefährliche Überholmanöver auffiel. Der-​Jährige hielt unmittelbar nach dem Unfall kurz an der Unfallstelle an, war jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Durch die Polizei wurde deswegen ein Zeugenaufruf veröffentlicht.

