Brand in einer Plüderhäuser Firma

Foto: Archiv

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Maschine kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15 . 30 Uhr zum Brand in einer Firma in der Plüderhäuser Birkenallee.

Donnerstag, 04. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

24 Sekunden Lesedauer



39

13

Bis zum Eintreffen der Feuerwehren Plüderhausen und Schorndorf, die mit sieben Fahrzeugen undEinsatzkräften ausrückten, hatten Passanten und Mitarbeiter den Brand bereits weitestgehend gelöscht. Neben der Feuerwehr waren die Polizei mit mehreren Streifen sowie der Rettungsdienst mit insgesamt fünf Fahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitt ein Mitarbeiter der Firma eine leichte Rauchgasvergiftung, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



130 Aufrufe

98 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb