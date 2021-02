Sisha-​Party: Verstecken im Schrank erfolglos

Immer wieder versuchen vor allem junge Leute, die geltenden Kontaktbeschränkungen durch heimliche Treffen im privaten Raum zu unterlaufen. In Aalen löste Polizei eine Shisha-​Party auf.

Ein Appell der Polizei richtet sich deshalb insbesondere an Jugendliche: Solche Zusammenkünfte sind derzeit kein Spaß und werden teuer. Der Veranstalter der Party muss nun mit 500 Euro Geldbuße rechnen, seine Gäste mit je 150 Euro.





Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Spieselstraße in Aalen-​Wasseralfingen beschwerten sich laut Polizeibericht am Montagnachmittag über laute Musik und Personen in einer dortigen Wohnung. Es konnten dort neun Jugendliche im Alter zwischenundJahren angetroffen werden. Versuche, sich durch Verstecken in Kleiderschränken oder der Toilette der drohenden Kontrolle zu entziehen, schlugen kläglich fehl.Die Jugendlichen hatten sich offensichtlich zur fröhlichen Zusammenkunft und Shisha-​Party getroffen, Drei Shishas wurden in der rauchgeschwängerten Wohnung festgestellt. Die Party wurde seitens der Polizisten aufgelöst, die Jugendlichen kamen den Anweisungen kooperativ und freundlich nach.

