Corona Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis

Im Ostalbkreis sind derzeit 406 aktive Corona-​Fälle (- 6 zum Vortag, Stand 4 . 2 ., 24 Uhr) zu verzeichnen, im Rems-​Murr-​Kreis sind aktuell 244 Infizierte in Quarantäne (- 27 zum Vortag, Stand 5 . 2 ., 11 . 45 Uhr). Für detaillierte Zahlen, Angaben zur Inzidenz und der Situation in den Kliniken bitte weiterlesen.

Freitag, 05. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Seit Beginn der Pandemie gab es im Ostalbkreis 8980 Infizierte, 220 Covid-​ 19 -​Patienten sind verstorben. Die aktuelle Situation in den Kliniken im Ostalbkreis: 56 von 73 Intensivbetten sind belegt, 5 Covid-​ 19 -​Patienten befinden sich laut Divi-​Intensivregister in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 2 beatmet.





Im Rems-​Murr-​Kreis gibt es aktuell 244 Fälle und die 7 -​Tage-​Inzidenz beträgt 35 . Die meisten Fälle gibt es in Schorndorf ( 34 ), Fellbach ( 51 ) und Backnang ( 14 ). In Alfdorf gibt es aktuell 3 Corona-​Fälle, in Welzheim 10 .





Im Rems-​Murr-​Kreis wurden insgesamt von Land und Kreis 4074 Menschen geimpft.





Seit Beginn der Pandemie gab es im Rems-​Murr-​Kreis 12 . 231 Infizierte, 290 Covid-​ 19 -​Patienten sind verstorben. Die Situation in den Kliniken: 56 von 61 Intensivbetten sind belegt, 6 Covid-​ 19 -​Fälle befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 3 beatmet.

Ihre Erstimpfung habenMenschen im Ostalbkreis erhalten unddie Zweitimpfung.