Diebe klauen Maschinen aus Baucontainern

Foto: Archiv

Diebe haben in Essingen einen Baucontainer aufgebrochen und Maschinen in Wert von 15 000 Euro geklaut.

Freitag, 05. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

Zwischen Donnerstagabend,Uhr und Freitagmorgen,Uhr, wurde in der Bahnhofstraße an zwei Baustellencontainern die angebrachten Schlösser aufgebrochen und anschließend aus den Containern Baumaschinen im Wert von etwaEuro gestohlen. Zudem wurde ein sogenannter Anbauverdichter mit einem Gewicht von zwei Tonnen zum Abtransport bereitgestellt, jedoch nicht mitgenommen. Aufgrund der Menge und des Gewichtes der Maschinen muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Diebe gehandelt hat und diese auch längere Zeit am Tatort in der Bahnhofstraße, gegenüber der Daimlerstraße, verbracht haben. Die Maschinen müssen zumindest mit einem Transporter oder einem Kleinlaster abtransportiert worden sein. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen bzw. auf den Verbleib der entwendeten Baumaschinen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummerentgegen.

