Krankenwagen fährt Kind an

Foto: Archiv

In Schorndorf hat am Freitag ein Krankenwagenfahrer ein Kind übersehen und angefahren.

Freitag, 05. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

35 Sekunden Lesedauer



12

50

07904

94260

Der Fahrer bog am Freitag gegenUhr von der Schlichtener Straße nach rechts in die Burgstraße ab und erfasste dort ein Kind, das gemeinsam mit anderen Kindern sowie ihrer Lehrerin die Burgstraße an der dortigen Fußgängerampel überqueren wollten. Das neunjährige Mädchen wurde bei der Kollision mit dem Krankenwagen verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der genaue Unfallhergang, insbesondere wer zum Unfallzeitpunkt „grün“ hatte, unklar ist, sucht die Verkehrspolizei dringend Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können. In diesem Zusammenhang wird besonders ein etwaJahre alter Mann, der sich nach dem Unfall noch kurz mit den Beteiligten unterhalten und sich als Zeuge ausgegeben hatte, gesucht. Er sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummermit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



241 Aufrufe

141 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb