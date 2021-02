Gmünderin ärgert sich über „Krähenplage“

Foto: privat

Eine Gmünderin beschwert sich über eine „Krähenplage im Hauberweg. Der NABU-​Vorsitzende kennt das Problem. Er kritisiert, dass Menschen verlernt haben mit der Natur im Einklang zu leben.

Samstag, 06. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

58 Sekunden Lesedauer



100

5

22

75





Der Stadt ist das Problem bekannt. Auch NABU-​Vorsitzender Armin Dammenmiller weiß um die Beschwerde. Seine Antwort ist allerdings eindeutig. Die lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Mitarbeiter der Stadt haben die Bäume in der Schwerzerallee beschnitten und Pilze entfernt. Das nahm eine Anwohnerin aus dem Hauberweg zum Anlass nachzufragen, ob die Arbeiter nicht auch gleich die Krähennester entfernen können. Die Vögel seien ihr zu laut und auf den Autos und der Straße sei überall Vogelkot. Die Mitarbeiter der Stadt verneinten. Denn die Vögel sind geschützt.„Der Mensch müsste auch geschützt sein“, schimpft die Anwohnerin. In diesem Fall vor dem Lärm. Zwölf Nester hat sie aufMetern gezählt. „Wenn die Krähen dort ihr Gelege haben, ist es zu spät und die ganze Umgebung leidet unter dem unerträglichen Geschrei,vonUhr in der Früh bis spätUhr in der Nacht.“ Besonders tragisch sei das in der jetzigen Lockdown-​Situation, wo jeder zuhause bleiben müsse und froh über den Garten sei. Aus ihrer Sicht sei es ein Leichtes, die Nester jetzt herunterzuholen, wo sie noch nicht bewohnt seien. „Letztes Jahr war ich zu spät dran.“ Eigentlich wollte sie eine Unterschriftensammlung starten — in der Coronazeit werde sie aber mit ihrenJahren nicht losziehen und Klingeln putzen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



315 Aufrufe

234 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb