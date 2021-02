So kommen die Corona-​Impfungen in Pflegeheimen voran

„Von 52 Alten– und Pflegeheimen wurde in 41 Einrichtungen bereits geimpft oder es steht der Termin für die Erstimpfung fest. Dasselbe gilt für fünf von sieben ambulant betreuten Wohngemeinschaften, zwei von vier binnendifferenzierten Einrichtungen und für die zwei Mutterhäuser von Ordensgemeinschaften im Kreis“, berichtet der Landrat.

Ab Montag, 8 . Februar, um 10 Uhr wird es über die Telefonhotline eine Warteliste geben. Wie die funktioniert, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Durch den Einsatz der Mobilen Impfteams aus Stuttgart kann die Impfaktion in den Heimen deutlich beschleunigt werden. Auch steht den Impfberechtigten im Ostalbkreis auf diese Weise in der Summe zusätzlich zu den Impfdosen, die das Kreisimpfzentrum erhält, weiterer Impfstoff zu Verfügung. „Wir sind den Verantwortlichen im Zentralen Impfzentrum des Robert-​Bosch-​Krankenhauses sehr dankbar für die Arbeit, die sie in unseren Heimen leisten. Dadurch können wir unsere vulnerablen Bevölkerungsgruppen innerhalb weniger Wochen gegen das Corona-​Virus schützen“, betont Bläse. Die erste Impfung in einem Heim fand bereits am. Dezemberin St. Elisabeth in Aalen statt.Über die Zahl der Erst– und Zweitimpfungen informiert seit dem gestrigen Freitag das Dashboard des Ostalbkreises, welches es als Desktop– oder als Smartphone-​Version gibt. Neben den tagesaktuellen Corona-​Zahlen — Neuinfektionen, Genesene, Verstorbene, Aktive Fälle und-​Tage-​Inzidenz — wird ab sofort ein Mal wöchentlich auch die Anzahl der Erst– und Zweitimpfungen im Kreis publiziert. In den Zahlen enthalten sind die Geimpften aus dem Kreisimpfzentrum Ostalbkreis sowie alle, die von den Mobilen Impfteams des Kreisimpfzentrums und den Mobilen Impfteams aus Stuttgart geimpft wurden. Die Aktualisierung erfolgt immer Mittwochvormittags und zeigt den Datenstand des vorhergehenden Dienstags umUhr.

