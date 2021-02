Ein bisschen Fasnet für den Marktplatz

Konfetti, Bonbons und laute Musik – das hätte es am Samstag unter Normalbedingungen auf dem Marktplatz zum internationalen Guggentreffen gegeben. Für ein bisschen Fasnetstimmung sorgte die 1 . Gmünder Narrenzunft Hölltalschütz aber doch.

Und vor einem Jahr wurde noch der große Narrenbaum auf dem Marktplatz aufgestellt, an dessen Kopf normalerweise die Holzfiguren des Rudos, des Silbermännles und des Gmünder Einhorn aufgehängt werden. Nicht so dieses Mal. „Der Kopf steht eingepackt im Keller.“ Die Figuren werden aber trotzdem aufgehängt. Zunftmeister Thomas Krieg befestigt sie gerade am Balkon des Rathauses.





Er hatte zunächst wenig Lust auf die Aktion. Was ihn dann doch motiviert hat, sowie weitere Bilder gibt es am Montag in der Rems-​Zeitung.

„Normalerweise ist das der größte Tag des Jahres“, sagt Nessa Friedel, die auf dem Marktplatz mithilft, Wimpelketten aufzuhängen. Ihre Kapuzenjacke weist sie als Mitglied der Hölltalschützen aus – das Häs trägt sie nicht. „Es ist zu traurig.“ Ein Jahr sei es mittlerweile schon her, dass sie in dem geliebten Kostüm auf dem Marktplatz unterwegs war.

