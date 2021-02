Eilmeldung: Nächtliche Ausgangbeschränkungen ab Donnerstag außer Vollzug

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat hat mit soeben den Beteiligten bekannt gegebenem Beschluss vom Freitag, den 5 . Februar 2021 dem Eilantrag einer Bürgerin aus Tübingen gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen nach der Corona-​Verordnung der Landesregierung stattgegeben. Die Vorschrift in der Corona-​Verordnung, die nächtliche Ausgangbeschränkungen von 20 Uhr bis 5 Uhr regelt, ist mit Wirkung ab dem 11 . Februar, 5 Uhr außer Vollzug gesetzt worden. Sie findet also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag letztmalig Anwendung.

Montag, 08. Februar 2021

Edda Eschelbach

58 Sekunden Lesedauer



19

7

63

5

0

85

1

4

16

7

100

101

150

26

51

100

36

50

35

Unter anderem heißt es in der Begründung, Ausgangsbeschränkungen seien nur möglich, „soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung von COVID-​erheblich gefährdet wäre“. Die-​Tages-​Inzidenz liege nun bei. Der R-​Wert bleibe mitunter. „Derzeit (Stand. Februar,Uhr) wiesen nur noch fünf Kreise-​Tages-​Inzidenzen von mehr alsauf und auch diese bewegten sich eher am unteren Ende der Skala zwischenundKreise lägen im Bereich der Inzidenzen vonbis, neun Kreise im Bereich vonbisund vier Kreise unter. Das Pandemiegeschehen stelle sich damit im Vergleich zu Mitte Dezember und auch im Vergleich zu dem Stand vor zwei Wochen im Januar bei insgesamt fallenden Zahlen als regional erheblich differenzierter dar. Die vom Landesgesundheitsamt dazu erstellte Übersichtskarte zeige dabei auch, dass die Kreise mit vergleichsweise niedrigen Werten inzwischen nicht etwa bloße „Inseln“, sondern teils zusammenhängende Regionen innerhalb des Landes bildeten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



472 Aufrufe

233 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb