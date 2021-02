Förderverein Altenhilfe Heubach frustriert nach Hilfsangebot

Ehrenamtliche des Fördervereins Altenhilfe Heubach sind frustriert. Sie wollten ihre Hilfe bei der Anmeldung im Aalener Kreisimpfzentrum anbieten — allerdings gibt es dort keine Termine zu buchen.

Was das Landratsamt dazu sagt und warum die Ehrenamtlichen trotzdem weiter ihre Hilfe anbieten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Wir möchten Sie bitten unser Angebot beim „Buchen eines Impftermins“ zu helfen, nicht mehr zu veröffentlichen“, schreibt der Förderverein Altenhilfe Heubach in einer Mail an unsere Redaktion. Denn: Es sei schlicht unmöglich an Impftermine im Kreisimpfzentrum in Aalen zu kommen.„Vor zwei, drei Wochen haben wir angeboten, Älteren beim Buchen ihrer Impftermine zu helfen“, erzählt eine der Helferinnen, Christel Holzhauer. Denn die Vergabe über das Internet – das könne man keinem Über-​-​Jährigen zumuten.EtwaPersonen haben sich mittlerweile bei den Ehrenamtlichen gemeldet. Termine konnten sie allerdings keine vermitteln. „Es gibt keine Termine in Aalen“, sagt Holzhauer.

