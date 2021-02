Corona Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis

Im Ostalbkreis sind derzeit 294 aktive Corona-​Fälle (- 29 zum Vortag, Stand 8 . 2 ., 24 Uhr) zu verzeichnen, im Rems-​Murr-​Kreis sind aktuell 206 Infizierte in Quarantäne (+ 4 zum Vortag, Stand 9 . 2 ., 15 . 56 Uhr). Für detaillierte Zahlen, Angaben zur Inzidenz und der Situation in den Kliniken bitte weiterlesen.

Dienstag, 09. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

7

45

100

000

294

85

50

10

2

1

2

0

4

1

8

0

2

3

7

2

4

0

9

1

2

0

6





Ihre Erstimpfung haben 2743 Menschen im Ostalbkreis erhalten und 726 die Zweitimpfung. Seit Beginn der Pandemie gab es im Ostalbkreis 9037 Infizierte, 236 Covid-​ 19 -​Patienten sind verstorben. Die aktuelle Situation in den Kliniken im Ostalbkreis: 54 von 73 Intensivbetten sind belegt, 2 Covid-​ 19 -​Patienten befinden sich laut Divi-​Intensivregister in intensivmedizinischer Behandlung, davon wird einer beatmet.





Im Rems-​Murr-​Kreis gibt es aktuell 206 Fälle und die 7 -​Tage-​Inzidenz beträgt 40 . Die meisten Fälle gibt es in Schorndorf ( 26 ), Fellbach ( 41 ) und Backnang ( 20 ). In Alfdorf gibt es aktuell 2 Corona-​Fälle, in Welzheim 6 .





Im Rems-​Murr-​Kreis wurden insgesamt von Land und Kreis 4737 Menschen geimpft. Seit Beginn der Pandemie gab es im Rems-​Murr-​Kreis 12 . 329 Infizierte, 294 Covid-​ 19 -​Patienten sind verstorben. Die Situation in den Kliniken: 55 von 61 Intensivbetten sind belegt, 7 Covid-​ 19 -​Fälle befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 4 beatmet.





Aktuell gibt es im Ostalbkreis eine-​Tage-​Inzidenz vonNeuinfektionen/Einwohner undFälle, die meisten in Gmünd () und Aalen (). Weitere Orte: Abtsgmünd (), Bartholomä (), Böbingen (), Durlangen (), Eschach (), Göggingen (), Gschwend (), Heubach (), Heuchlingen (), Iggingen (), Leinzell (), Lorch (), Mögglingen (), Mutlangen (), Obergröningen (), Ruppertshofen (), Schechingen (), Spraitbach (), Täferrot (), Waldstetten ().

