Daniel Glück bleibt zwei weitere Jahre bei Normannia Gmünd

Er ist der dienstälteste Spieler des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd und zugleich die Zuverlässigkeit in Person. Die Rede ist von Daniel Glück. Der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter, zeigt sich äußerst zufrieden, dass er mit der Verlängerung von Daniel Glück einen weiteren wichtigen Meilenstein für die kommende Saison festmachen konnte.

Dienstag, 09. Februar 2021

Stephan Fichter: „Wir schätzen uns glücklich, dass ‚Glücki‘ zwei weitere Jahre bei der Normannia bleiben wird. Er ist die Zuverlässigkeit in Person.“ Dies ist nicht nur in sportlicher Hinsicht eine wichtige Vertragsverlängerung, Glück ist auch außerhalb des Platzes äußerst wichtig für das Mannschaftsgefüge.In der Saison/​kam Daniel Glück von der A-​Jugend des SV Fellbach zu Oberliga-​Zeiten direkt zur Normannia. Seitdem ist der-​Jährige aus der Abwehr der Normannen nicht mehr wegzudenken. Durch seinen Master-​Abschluss zum Systemberater für Internet– und Informationstechnologie und seiner beginnenden beruflichen Karriere musste Daniel Glück zunächst etwas kürzer treten. Seit der vorletzten Saison kann er sich aber wieder voll seinem Lieblingssport Fußball und seinem Lieblingsverein Normannia Gmünd widmen.Als wichtiger Bestandteil der FCN-​Viererabwehrkette absolvierte Daniel Glück in dieser Saison sechs Spiele auf der linken Außenbahn und wird mindestens noch zwei weitere Jahre das „N“ auf der Brust tragen, peilt damit die Jahreundim Schwerzer an und wird bestimmt die Zahl seiner für die Normannia ausgetragenen Spiele vonauf übersteigern können.

