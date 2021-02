Luftrettung: Nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber für den Gmünder Raum

Das Innenministerium hat Optimierungen für die Luftrettung auch im Raum Schwäbisch Gmünd angekündigt. Aktuell sind es drei Rettungshubschrauber, die im „ 20 -​Minuten –Radius ihrer Standorte“ als Schutzengel hier immer häufer unterwegs sind.

Dienstag, 09. Februar 2021

Heino Schütte

Darüber und zu anderen Blaulicht-​Fragen sprach am Montagabend der zuständige Staatssekretär im Innenministerium Wilfried Klenk im Rahmen einer Videokonferenz mit Vertretern der Hilfsorganisationen aus Schwäbisch Gmünd. Bislang waren die drei Rettungshubschrauber aus Ulm, Ludwigsburg und Dinkelsbühl normalerweise nur bei Tageslicht einsatzbereit. Zukunft wird der bei Ludwigsburg stationierte DRF-​Heli Christophals dann nachtflugtauglicher Luftretter auch rund um die Uhr startklar sein. Ausführliches zu diesem Baulicht-​Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

