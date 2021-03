Betrunken und aggressiv: 35 -​Jähriger verletzt zwei Polizeibeamte

Symbol-​Foto: gbr

Ein ziemlich rabiater Betrunkener wollte seine Personalien nicht angeben und legte sich deshalb mit der Polizei an. Auch auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle wurde er trotz Handschellen gewalttätig und verletzte dabei eine Beamtin schwer und ihren Kollegen leicht.

Montag, 01. März 2021

Gerold Bauer

Am Samstag umUhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der Königsberger Straße ein anscheinend betrunkener Mann eine Frau verfolgen und Passanten beleidigen würde. Durch eine Polizeistreife des Polizeirevier Ellwangen konnte unmittelbar danach in der genannten Straße ein Mann festgestellt werden, welcher sich sehr unkooperativ zeigte und die Angabe seiner Personalien verweigerte. Als die Beamten den Mann nach Ausweispapieren durchsuchen wollten, nahm dieser sofort eine bedrohliche Haltung ein. Bei der Durchsuchung versuchte er einen der Beamten zu beißen. Der-​jährige Mann wurde daraufhin geschlossen und zur Dienststelle verbracht. Auch hiergegen wehrte er sich vehement und versuchte wiederum einen Polizisten zu beißen. Beim Verbringen in die polizeiliche Gewahrsamszelle leistete der Mann wiederum erheblichen Widerstand. Er trat hierbei mit den Beinen nach den Beamten. Aufgrund der Widerstandshandlungen wurde ein Polizist leicht und eine Polizistin schwer verletzt. Der-​Jährige, bei welchem ein Atemalkoholgehalt von fast zwei Promille gemessen wurde, verbachte daraufhin die Nacht im polizeilichen Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

