Corona: Inzidenzwert erreicht im Ostalbkreis offenbar wieder die kritische Marke von 50

Foto: hs

Hiobsbotschaft am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats: Es sind im Laufe des Tages im Ostalbkreis laut OB Richard Arnold 55 neue Corona-​Fälle bekanntgeworden, so dass die jeweils vom Landratsamt veröffentlichte Inzidenz voraussichtlich schon am Donnerstag die kritische Marke von 50 erreicht beziehungsweise diese sogar knapp übersteigen wird.

Mittwoch, 10. März 2021

Heino Schütte

30 Sekunden Lesedauer



55

50

100000

40

Nach aktuellen Informationen der Stadtverwaltung sind dieNeuinfektionen nicht auf einen einzelnen Coronaausbruch an einem bestimmten Ort zurückzuführen, sondern diese plötzliche Entwicklung zieht sich offenbar quer durch den gesamten Ostalbkreis. Sollte die Inzidenzzahl drei Tage hintereinander dieübersteigen, müssen die seit Montag im Ostalbkreis geltenden Lockerungen vor allem im Bereich des Einzelhandels wieder eingeschränkt werden. Die vom Landratsamt veröffentlichte Sieben-​Tage-​Inzidenz proEinwohner lag am Mittwoch zunächst noch bei

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



161 Aufrufe

120 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb