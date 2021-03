Normannia Gmünd: Bytyci verlängert, Lansche verlässt den Verein am Saisonende

Vor der derzeit ruhenden Saison 2020 /​ 21 sind Arijon Bytyci und Joel Lansche aus ihren höherklassigen U-​ 19 -​Mannschaften zum Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd gewechselt. Während Bytyci ein weiteres Jahr für den FCN spielen wird, verlässt Lansche den Verein am Saisonende.

Mittwoch, 10. März 2021

Arijon Bytyci war der größte Pechvogel dieser Saison bei der Normannia. Er war von der SG Sonnenhof Großaspach gekommen, brachte es auf einen Einsatz im WFV-​Pokal und verletzte sich vor dem Spiel in Hollenbach schwer am Knie und fiel seither verletzungsbedingt aus. Der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter, setzte sich mit ihm jetzt zusammen und beide haben beschlossen, eine weitere Saison zusammenzuarbeiten.„Für ‚Ari‘ war es bisher eine sehr bittere Saison. Mittlerweile ist er wieder fit und kann sobald es weitergeht wieder eingreifen. Er ist sehr ehrgeizig und wird den Anschluss schnell schaffen“, sagt Fichter, der damit seine neunte Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht hat.Mittlerweile gibt es auch den ersten Abgang zu vermelden. Joel Lansche kam vor der Saison von der Udes SSV Ulmzur Normannia. Er verlässt diese am Saisonende mit noch unbekanntem Ziel. Stephan Fichter erklärt: „In einem gemeinsamen Gespräch mit Joel haben wir entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Für die noch hoffentlich zu spielenden ausstehenden sieben Vorrundenspiele bin ich mir sicher, dass Joel alles für die Normannia geben wird. Dafür gebührt ihm auch unser Dank.“

