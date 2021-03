Ortschaftsrat Degenfeld: Geschichte und Zukunft von Hornberg und Kaltes Feld

Foto: Heino Schütte

Viel Interesse fand am Dienstagabend im Rahmen einer Sitzung des Degenfelder Ortschaftsrats ein aufschlussreicher Vortrag von Rolf-​Dieter Blumer über den Hornberg und das Kalte Feld (Bild).

Mittwoch, 10. März 2021

Heino Schütte

29 Sekunden Lesedauer



Der Historiker und Naturschutzbeauftragte der Bergwacht weckte Begeisterung für Geschichte, Gegenwart und auch Zukunft des Gmünder Hausberg-​Ensembles Hornberg und Kaltes Feld. Bei dem Gebiet handelt es sich um die Wiege des Skisports in Württemberg. Und auf dem Segelflugplatz Hornberg wurde Luftfahrtgeschichte geschrieben. Aktuell bemüht sich auch OB Richard Arnold um eine bessere touristische Erschließung des Wander– und Ausflugsgebiet. Blumer rief dazu auf, endlich ein Toilettenangebot zu schaffen. Die gegenwärtige Situation sei schlichtweg eine Sauerei. Und dringend müsse der Ansturm der Mountainbiker kanalisiert werden. Ausführlicher Bericht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

