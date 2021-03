TV Straßdorf: Manuel Doll wird neuer Trainer

Der Fußball-​A-​Ligist TV Straßdorf hat die Weichen für die Zukunft gestellt und stellt sein Trainerteam neu auf: Manuel Doll aus Bad Boll (auf dem Bild rechts) wird zukünftig im Trainerteam zusammen mit Co-​Trainer Marius Nuding die Verantwortung bei den aktiven Fußballern des TV Straßdorf übernehmen.

Außerdem kann der A-​Ligist aus Straßdorf zwei Spieler als Neuzugänge für die neue Saison vermelden: Vom Bezirksligisten SG Bettringen wird Stürmer Patrick Gräßle zum TV Straßdorf wechseln. Auch Abwehrspieler Sven Weber von den A-​Junioren des 1 . FC Normannia Gmünd wird sich den Straßdorfern anschließen.





Manuel Doll wird damit die Nachfolge antreten von Steffen Mädger, von dem sich der TV Straßdorf im Februar getrennt hat. Der-​jährige Manuel Doll ist gebürtiger Bad Boller und stand früher unter anderem auch beim Sportverein Göppingen im Tor. Als Trainer coachte er bereits drei Jahre lang den Bezirksligisten FSV Waiblingen sowie über zwei Jahre lang seinen Heimatverein TSV Bad Boll in der Landesliga.Unterstützt wird Doll durch Marius Nuding, der als Co-​Trainer und Spieler nicht nur das Trainerteam, sondern auch die Straßdorfer Mannschaft verstärken soll. Der-​jährige Mittelfeldspieler Marius Nuding spielte zuletzt für den Verbandsligisten. FC Heiningen und hat seine fußballerischen Wurzeln beim. FC Normannia Gmünd.Nuding tritt damit auch die Nachfolge des bisherigen Straßdorfer Co-​Trainers Ertac Seskir an, der bereits angekündigt hat, am Saisonende seine fußballerische Karriere in Straßdorf zu beenden und aus beruflichen Gründen auch nicht weiter als Co-​Trainer dem TVS zur Verfügung stand.

