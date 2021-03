Inzidenz im Ostalbkreis nun bei 50

Screenshot Landratsamt Ostalbkreis

Wie am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss des Gmünder Gemeinderats befürchtet, hat der Inzidenzwert im Ostalbkreis nun die kritische Marke von 50 erreicht. Sollte die Inzidenz drei Tage hintereinander über 50 liegen, müssten verschiedene Einzelhandelsgeschäfte wieder schließen. Anbieten könnten die Geschäfte dann „Click & Meet“, also Termin-​Shopping.

Donnerstag, 11. März 2021

Nicole Beuther

Am Mittwochabend (die RZ berichtete hier ) hatte Oberbürgermeister Richard Arnold im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats davon berichtet, dass im Ostalbkreis neue Corona-​Fälle bekanntgeworden sind und die Inzidenz am Donnerstag voraussichtlich die kritische Marke vonerreicht. Am Mittwoch noch lag die Inzidenz bei