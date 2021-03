Politische Inhalte in einfacher Sprache erklären — geht das?

Die Sprache der Politiker ist manchmal kompliziert. Oft sogar so kompliziert, dass Menschen mit einer Behinderung, mit sehr einfacher Schulbildung oder – wegen eines Migrationshintergrunds – mit sprachlichen Defiziten Probleme damit haben, alles zu verstehen. Auch komplizierte Sachverhalte gut verständlich zu präsentieren, ist das Anliegen des Projekts „Politik einfach erklärt“.

Donnerstag, 11. März 2021

Politik ohne Schnörkel und ohne Fremdwörter? Das geht – davon sind die Gmünder Volkshochschule und die Stiftung Haus Lindenhof überzeugt und laden gemeinsam seit zwölf Jahren vor Wahlen Kandidatinnen und Kandidaten ein, damit jene über sich selbst und über die Grundwerte ihrer Parteien in bewusst einfacher Sprache sprechen. Normalerweise geschieht dies in einer Veranstaltung, bei der Politiker auf der Bühne sitzen und vorbereitete Fragen beantworten. Und zwar in einfacher Sprache.





Wie seitens der Politik diese Aufgabenstellung angepackt wurde, lesen Sie am 11 . März in der RZ!



