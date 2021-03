„Sport in Gmünd braucht einen baldigen Neustart!“

Ein durch die Bank unisono verkündetes Bekenntnis zu einem Neustart des Sportbetriebs in Gmünd klang gestern im Verwaltungsausschuss durch den Peter-​Parler-​Saal des Stadtgartens.

Donnerstag, 11. März 2021

„Corona hat uns nach wie vor fest im Griff“, räumte der Erste Bürgermeister der Stadt Gmünd, Christian Baron, ein. „Dass das Sorgentelefon für Jugendliche intensiv genutzt wird – an manchen Tagen bis zu zwölf Anrufe – ist alarmierend“, sagte Baron. Denn man müsse davon ausgehen, dass de facto noch deutlich mehr Jugendliche und ganze Familien sehr unter der Situation leiden. Weil Sport nicht nur für die Gesellschaft und das öffentliche Leben sehr wichtig ist, sondern stark zum persönlichen Wohlbefinden der Menschen beiträgt, will man in Sachen Wiederaufnahme des Sportbetriebs den gesetzlichen

Pandemie-​Rahmen voll ausschöpfen.





Was eine Umfrage unter den Vereinen dazu ergeben hat und welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollen, wird ausführlich in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung berichtet!



