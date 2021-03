Ein Gästebuch für den Mögglinger Aussichtsturm

Errichtet wurde der Aussichtsturm in Mögglingen zur Remstal Gartenschau im Jahr 2019 . Die Idee, an der Stelle am Grubenholz einen besonderen Platz zu schaffen, stammte vom ehemaligen Mögglinger Bürgermeister Ottmar Schweizer. Dessen Ansinnen, hier ein Panoramabild zu installieren, griff sein Nachfolger, Bürgermeister Adrian Schlenker, auf und entwickelte sie weiter – zum Turm.

Freitag, 12. März 2021

Auch in den vergangenen Monaten zog es viele Spaziergänger aus der Umgebung genauso zum Aussichtsturm, wie Tagesausflügler aus den Nachbarkreisen. Da hatte der Erbauer des Turms, Karl Hieber, die Idee, auf der obersten Plattform ein Gästebuch zu hinterlegen – das Turm-​Logbuch.







Wer mehr über den Mögglinger Aussichtsturm erfahren möchte, sollte am 13 . März die Rems-​Zeitung lesen.



