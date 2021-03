Eiscafé Venezia schließt nach fast 70 Jahren

Seit drei Generationen ist die Eis Venezia das Eislokal in Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Jeder Gmünder hat noch den Ruf der Oma in Erinnerung. (Nächste bitte,nächste!!). Jetzt findet die Geschichte ein Ende – aber auch eine Fortsetzung.

„Eigentlich war das nicht mein Plan“, sagt Eva Suler De Pellegrin. Die Enkelin der legendären Oma und Tochter des nicht minder populären Dino De Pellegin hat die seitin Schwäbisch Gmünd bestehende Eisdiele seit ihrer Übernahme in die neuen Räume ins. Jahrhundert transferiert. Wie all die Jahrzehnte zuvor bot sie beste Eisqualität an einem perfekten Standort zentral am Marktplatz. Jetzt schließt sie das Venezia und verpachtet es an eine erfahrene Eismacher-​Familie. Die Hintergründe sind in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

