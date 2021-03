Etwa die Hälfte der Stimmzettel kommt per Briefwahl

Dass die Landtagswahl 2021 Geschichte schreiben wird, ist unabhängig vom Ergebnis schon jetzt sicher: Noch nie war der Anteil der Briefwähler so hoch. Schon jetzt hat ein gutes Drittel der Wahlberechtigten diese Möglichkeit genutzt. Am Ende werden es laut Schätzungen etwa 50 Prozent der Stimmen sein, die per Brief kamen.

Der Appell des Kreiswahlleiters im Ostalbkreis, Landrat Dr. Joachim Bläse, vor dem Hintergrund der Corona-​Pandemie und des Infektionsschutzes doch nach Möglichkeit per Briefwahl seinen Stimmzettel abzugeben, ist nicht ungehört verhallt. Eine Nachfrage der Rems-​Zeitung bei verschiedenen Gemeinden im Gmünder Raum ergab, dass schon bis Donnerstagvormittag ein gutes Drittel der Wahlberechtigten ihre Wahlbriefe abgegeben hatten. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Organisation der Auszählung.







Was sich dieses Mal ändert, was bei der Stimmabgabe zu beachten ist und warum es zum ersten Mal bei einer Landtagswahl im Ostalbkreis eine völlig unabhängige Einzelbewerberin gibt — dies alles finden Sie auf einer Sonderseite zur Wahl am 12 . März in der Rems-​Zeitung!



