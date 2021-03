Gmünd: Digitale Ausbildungsmesse

Seit vielen Jahren erfreut sich die Gmünder Ausbildungsmesse „STARTit“ im Stadtgarten großer Beliebtheit – bei Ausbildungsplatz-​Suchenden, wie bei Arbeitgebern. Am Freitag fand sie einmal mehr statt – allerdings online. Auf digitalem Weg konnten sich die Parteien informieren und austauschen. Die „STARTit! Digital Schwäbisch Gmünd, Dein Beruf, Deine Zukunft“ hatte von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Freitag, 12. März 2021

Marcus Menzel

Verena Lackner, Ausbildungsleiterin bei der Gmünder Sadtverwaltung, hatte am Donnerstag noch ihre Bedenken, ob die jungen Leute das digitale Angebot tatsächlich wahrnehmen werden. Schließlich gab es im Vorfeld keine einzige Termin-​Voranmeldung. Doch am Freitag wurde das Angebot dann doch ziemlich rege genutzt.

