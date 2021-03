Ostern im Hasenwäldle

Fotos: gn

Um den Großen und Kleinen der Gemeinde, aber auch auswärtigen Besuchern eine Abwechslung und eine kleine Freude zu bereiten, haben sich viele Spraitbacher Bürgerinnen und Bürger Gedanken gemacht, in diesen besonderen Zeiten auch etwas Besonderes auf die Beine zu stellen.

Freitag, 12. März 2021

Gerhard Nesper

27 Sekunden Lesedauer



Bei aller Gewissenhaftigkeit im Kampf gegen die Pandemie waren sich Bürger, Bauhof, Vereine und Kinder der Gemeinde einig: Es muss auch weiterhin Raum geben für Momente der Sorglosigkeit, wenn die Seele in diesen Zeiten keinen Schaden nehmen soll. Ein solcher Ort, an dem abenteuerlustige Spaziergänger unbeschwert durchatmen können, ist der neu entstandene Hasenwald am Ortsrand Richtung Stausee. Mehr darüber gibt es in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

