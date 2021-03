TV Heuchlingen: Manuel Sannwald übernimmt Traineramt

Zur neuen Saison 2021 /​ 22 wird Manuel Sannwald das Traineramt bei der ersten Mannschaft des Fußball-​A-​Ligisten TV Heuchlingen übernehmen.

Freitag, 12. März 2021

Der-​jährige gebürtige Heuchlinger betreut aktuell die A-​Junioren des Juniorteams Rems in der Landesstaffel und ist bereits seit elf Jahren im Jugendbereich als Trainer tätig. Für Sannwald wird es die erste Trainerstation im aktiven Bereich sein. Der TV Heuchlingen freut sich, mit Sannwald einen ambitionierten und fachlich top ausgebildeten Trainer zu bekommen, der den Verein bestens kennt. Manuel Sannwald wird beim TVH im Sommer die Nachfolge von Tobias Berreth antreten, dessen am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Dies hatten beide Parteien bereits einvernehmlich vereinbart.Die zweite Mannschaft des TV Heuchlingen wird weiterhin von Manuel Krötz geleitet, der dann in seine dritte Saison geht.

