Aktuelle Themen, Ausflugstipps und Fußball: Viel Lesestoff am Wochenende!

Wenn es draußen regnet und stürmt, kann man es sich mit einer Tasse Kaffee oder Tee in der warmen Stube gemütlich machen — und dazu gehört unsere umfangreiche Samstagsausgabe mit vielen aktuellen Themen, mit Ausflugstipps für schönere Tage und mit unserem neuen Fußball-​Sonderheft!

Samstag, 13. März 2021

Gerold Bauer

Bei so viel Lesestoff dürfte keine Langeweile aufkommen. In diesem Sinne ein schönes Wochenende mit der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung!

Letztes Wochenende haben wir unsere Leserinnen und Leser mit dem Sonderheft fürs Landleben sowie für Haus und Garten überrascht — dieses Wochenende gibt es zum ersten Mal das Fußball-​Sonderheft. Im klassischen Lokalteil berichten wir unter anderem über die aktuellen Änderungen in Sachen Einkaufen, über das Thema „Umbau der Buchstraße in Gmünd“ und über eine Gastronomie-​Protestaktion in Lorch. Auf unseren Wochenende-​Sonderseiten befassen wir uns zum Beispiel mit „Römisch Gmünd“ und geben Tipps, wie man mit Kindern über den Verlust von Angehörigen sprechen sollte. Und das ist natürlich noch längst nicht alles!

