Corona-​Tests an den Wahlhelfern

Am Samstagvormittag führte der DRK Ortsverein Waldstetten in der Stuifenhalle Corona-​Schnelltests an den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der diesjährigen Landtagswahl durch, darunter auch Bürgermeister Michael Rembold und Hauptamtsleiterin Tamara Luckas.

Samstag, 13. März 2021

Gerhard Nesper

Nicht nur um den zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern der Landtagswahl die Sicherheit zu geben, dass sie nicht mit dem Corona-​Virus infiziert sind, sondern auch allen Wählerinnen und Wählern zu signalisieren, dass die Wahllokale in Waldstetten und Wißgoldingen virenfrei sind, wurden am Samstag in der Stuifenhalle Schnelltests an den Wahlhelfern vorgenommen, auf freiwilliger Basis natürlich. Und von deneingeteilten Wahlhelfern, hatten sichgemeldet, die nacheinander im-​Minuten-​Rhythmus getestet wurden. Mehr über diese Test-​Aktion steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

