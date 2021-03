Holt Martina Häusler das Direktmandat?

Fotos: gbr

Nachdem schon mehr als die die Hälfte der Wahlbezirke ausgezählt sind, zeichnet sich eine Sensation im Raum Gmünd ab: Es sieht so aus, dass erstmals in der Nachkriegszeit das Direktmandat im Wahlkreis 25 nicht an die CDU fallen könnte. Zwischenergebnis: rund 28 Prozent für Martina Häusler (Grüne) und rund 24 Prozent für Tim Bückner (CDU). Ruben Rupp (AfD) rangiert mitderzeit rund 15 Prozent auf dem dritten Platz.