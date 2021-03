Sturmschaden: Baum drohte auf die Straße zu stürzen

Foto: astavi

Die Sturmböen am Samstag verschonten weitgehend den Gmünder Raum. Zwischen der Hirschmühle und Iggingen drohte allerdings ein Baum auf die Straße zu stürzen.

Sonntag, 14. März 2021

Gerold Bauer

Weggewehte Abdeckplanen und umgekippte Eimer — dergestalt machte sich der auf Berghöhen im Schwarzwald schon kritische Sturmin abgeschwächter Form im Raum Gmünd bemerkbar. Von größeren Schäden ist in der Einsatzzentrale der Polizei bis dato allerdings nichts bekannt. Lediglich im Wald bei Iggingen wurde am Samstag gegenUhr ein Baum vom Sturm so stark beschädigt, dass er für den Verkehr ein Risiko darstellteund abgesägt werden musste. Weder Personen noch Autos kamen zu schaden.

