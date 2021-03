1 . FC Germania Bargau verpflichtet Jonas Grimminger

Foto: 1. FC Germania Bargau

Der Fußball-​Bezirksligist 1 . FC Germania Bargau hat für die neue Saison mit Jonas Grimminger einen weiteren Neuzugang verpflichten können.

Montag, 15. März 2021

Alex Vogt

19 Sekunden Lesedauer



19

1

1

1

Jonas Grimminger von der in der Landesstaffel spielenden Udes Verbandsligisten. FC Normannia Gmünd wird sich in der kommenden Spielzeit den Bargauern anschließen. „Jonas ist ein sehr talentierter Spieler, der in der Jugend unter anderem beim VfB Stuttgart und beim. FC Heidenheim hervorragend ausgebildet wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung des. FC Germania Bargau.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



236 Aufrufe

77 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb