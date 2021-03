FC Mögglingen: Adam wird Neumann ablösen

Beim Fußball-​A-​Ligisten FC Stern Mögglingen kommt es nach dieser Saison zu einem Trainerwechsel. Der FC Stern wird sich von seinem aktuellen Coach Witali Neumann, der dann drei Jahre lang in Mögglingen im Amt war, trennen. Neumanns Nachfolger wird Oliver Adam, derzeit noch Trainer des Ligakonkurrenten TV Herlikofen.

Obwohl sich die erste Mögglinger Mannschaft in der Zeit unter Witali Neumann gut weiterentwickelt hat und erfolgreich war, will der FC Stern nach dieser Spielzeit neue Wege gehen.„Mit dem neuen Trainer Oliver Adam erhofft sich der FC Stern, in der neuen Saison ganz vorne mitzuspielen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Adam ist aktuell noch Trainer des TV Herlikofen und freut sich schon auf die neue Aufgabe in seinem Heimatort.

