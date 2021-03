Jede Stimme hat gezählt: Gmünder Wahlkreis jetzt mit drei Abgeordneten im Landtag!

Foto: Heino Schütte

Die Sensation ist perfekt: Die Auszählung der Wählerstimmen bei der Landtagswahl und die anschließende Verteilung der Sitze im neuen Parlament haben ergeben, dass der Wahlkreis Schwäbisch Gmünd nun doch mit drei Abgeordneten vertreten sein wird. Das ist eine Premiere für den Gmünder Raum.

Montag, 15. März 2021

Heino Schütte

45 Sekunden Lesedauer



Martin Häusler von den Grünen hatte das Direktmandat geholt. Weit nach Mitternacht hat nun die Landeswahlleitung bekanntgegeben: Auch Tim Bückner (CDU) und Ruben Rupp (AfD) können als Abgeordnete in den Landtag von Baden-​Württemberg einziehen. Dieses Endergebnis ließ in der Nacht offenbar deshalb so lange auf sich warten, weil es im Wahlkreis Aalen starke Verzögerungen bei der Übermittlung der Ergebnisse gab. In einer ersten Stellungnahme am Montagmorgen zeigte sich CDU-​Kandidat Tim Bückner gegenüber der Rems-​Zeitung persönlich glücklich, andererseits aber auch parteipolitisch unzufrieden. Noch am Morgen treffen sich die Gewählten zu einer ersten „Fraktionssitzung“ in Stuttgart. Nach einer bitteren Analyse könne es eigentlich nur noch aufwärts gehen mit der CDU, so Bückner. Gerne wolle er dazu seinen Beitrag für die Erneuerung leisten.







Die Rems-​Zeitung hat die aktuellen Ergebnisse in einem Ticker zur Landtagswahl zusammengestellt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



259 Aufrufe

181 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb