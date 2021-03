Taner Has verlängert bei den TSF Gschwend

Obgleich des momentanen coronabedingten Stillstandes arbeitet der Fußball-​B-​Ligist TSF Gschwend eifrig am Kader für die kommende Saison. Und kann positive Nachrichten vermelden.

„Taner Has wird die TSF Gschwend ein weiteres Jahr trainieren“, teilt Markus Weiser mit, „wenngleich dies auf Wunsch von Has dann auch seine letzte Saison als Trainer in Gschwend sein wird“, fügt der TSF-​Abteilungsleiter hinzu. Für Has ist es dann bereits die sechste Saison als Trainer der TSF Gschwend.Taner Has und Stürmer Tobias Leutert waren maßgeblich daran beteiligt, den in den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe bekannten Topscorer Marc Elser nach Gschwend zu lotsen. Elser ist bereits seit der Winterpause für die TSF Gschwend spielberechtigt und soll im Kampf um den Aufstieg in die A-​Liga mit seiner einzigartigen Klasse für die nötigen Tore sorgen. In der aktuell unterbrochenen Saison belegen die TSF Gschwend in der Tabelle der Kreisliga B, Staffel II, den zweiten Platz – mit sieben Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter SG Hohenstadt/​Untergröningen.Unterstützt wird die Gschwender Mannschaft, die aktuell keine Abgänge zu verzeichnen hat, außerdem von den beiden Rückkehrern Tobias Hofmann (FSV Waiblingen) und Sefoulaye Kouboni (TSB Gmünd), die im Sommer wieder zu den Gschwendern stoßen werden. Die Weichen für die kommende Saison sind somit in Gschwend gestellt.

