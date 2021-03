Geplantes Schönblick-​Seniorenheim: Streit um Umwandlung des dafür notwendigen Waldstücks

Foto: Heino Schütte

Das Christliche Zentrum Schönblick im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau will ein neues Seniorenpflegeheim mit einem Schwerpunkt für an Demenz erkrankte Menschen bauen. Weil dazu auf dem Gelände am Rande des Taubentals ein 7500 Quadratmeter großes Waldstück (Bild) geopfert beziehungsweise an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden soll, gibt es heftige Proteste.

Dienstag, 16. März 2021

Heino Schütte

Aktueller Anlass der Diskussion ist eine „Umwandlungserklärung“ mit der jetzt die Forstbehörde unter bestimmten Bedingungen ihr Einverständnis zu diesem Projekt bekundet hat. Die Bürgerinitiative Taubental sowie Teile des Gemeinde– und Ortschaftsrats hinterfragen dies kritisch. Andere der gewählten Bürgervertreter begrüßen jedoch das Schönblick-​Projekt und argumentieren in der Abwägung: Menschen seien doch wichtiger als Bäume, die an anderer Stelle wieder wachsen können.



Ausführliches zum Streit über das Waldstück am Mittwoch in der Rems-​Zeitung, hier vorab ein Kommentar von RZ-​Redakteur Heino Schütte:







Vertrauen

Dass über Bauprojekte im Zusammenhang mit Flächen– und Baumverluste immer heftiger diskutiert wird, überrascht nicht. Denn die Fragestellungen dazu sind eng mit dem Jahrhundert-​Thema Klimaschutz verknüpft. Spannend beim Schönblick-​Vorhaben ist der Streit zwischen Theologen. Dies mit einer Auseinandersetzung, in der immer wieder die Kernfrage auftaucht: Was ist wichtiger, Mensch oder Baum? Die Antwort ist doch einfach: Beides ist für Schutz und Bewahrung der Schöpfung gleich wichtig. Eine Erde ohne Bäume wäre das Ende der Menschheit. Gewiss geht der Mensch bei der Abholzung von Urwäldern in Südamerika und von Stadtbäumen in Gmünd sträflich-​leichtsinnig mit dieser Lebensgrundlage um.

