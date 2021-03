Verkehrskontrolle entlarvt Fahrer als Drogendealer

Da spielte der Zufall der Polizei in die Hände: Ein 27 -​jähriger Seat-​Fahrer sollte am Samstag gegen 17 : 45 Uhr in Schorndorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fluchtversuch scheiterte — und es stellte sich heraus, dass es sich beim Fahrer um einen mutmaßlichen Drogendealer handelte.

Der Fahrer missachtete allerdings die Anhaltesignale der Ordnungshüter und versuchte, vor dem Streifenwagen zu flüchten. Während der Flucht entledigte er sich noch eines Rucksackes, der kurze Zeit später sichergestellt werden konnte.Der Mann fuhr auf seiner Flucht schließlich in die Sackgasse der Friedensstraße, wo er festgenommen werden konnte. Im kurz zuvor entsorgten Rucksack fanden die Beamten neben mehreren hundert Gramm Marihuana auch eine hohe vierstellige Bargeldsumme auf.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde eine Wohnung in Schorndorf, in der sich der Mann derzeit überwiegend aufhält, durchsucht. Hierbei konnten unter anderem gutKilogramm Marihuana, Waffen und nochmals Bargeld im vierstelligen Bereich aufgefunden werden.

