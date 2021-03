Ali Ayaz verlängert bei den TSF Gschwend

Foto: RZ

Beim Fußball-​B-​Ligisten TSF Gschwend wird weiterhin eifrig für die neue Saison geplant. Nun ist eine weitere Personalie geklärt, wird doch neben Trainer Taner Has auch der spielende Co-​Trainer Ali Ayaz dem Verein über diese Runde hinaus erhalten bleiben.

Mittwoch, 17. März 2021

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer



Nachdem wie bereits berichtet TSF-​Trainer Taner Has seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat, auf Wunsch von Has wird es dann seine letzte Spielzeit bei den TSF Gschwend sein, hat auch sein spielender Co-​Trainer Ali Ayaz für die kommende Saison zugesagt.„Ali ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Teams“, sagt Taner Has. „Ich bin sehr froh, dass er bei uns bleibt, mich weiterhin unterstützt und seine Ideen, die uns als Mannschaft weiterbringen werden, auch in der neuen Saison einbringen wird“, freut sich der Trainer der TSF Gschwend auf die weitere Zusammenarbeit mit Ayaz.

