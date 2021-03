Click & Meet: Einfacher als gedacht

Foto: nb

Eine Erkenntnis schleicht sich beim Bummel durch die Gmünder Innenstadt schnell ein: „Click & Meet“ ist weniger kompliziert als zunächst angenommen.

Mittwoch, 17. März 2021

Nicole Beuther

Herumgesprochen hat sich dies allerdings noch nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Frequenz in der Innenstadt deutlich geringer. In vielen anderen Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt ist auch spontanes Einkaufen möglich – auch ganz ohne Handy und vorherige Terminvereinbarung. „Anrufen oder anklopfen“ – diesen Hinweis haben einige Einzelhändler an ihrer Ladentüre angebracht.





Welche Konzepte die Einzelhändler haben und wie diese beim Kunden ankommen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



